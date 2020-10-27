Панель CAS лишила биатлониста Устюгова золотых медалей

Также на основании взятых в 2013 г. допинг-проб Устюгова обвиняют в использовании запрещенного анаболического стероида оксандролона. В феврале 2020 г. IBU приняло решение о дисквалификации биатлониста на два года. В марте спортсмен подал апелляцию на это решение. CAS должен был рассмотреть ее 20 октября, но перенес слушание в связи с пандемией коронавирусной инфекции.