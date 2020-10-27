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Панель CAS лишила биатлониста Устюгова золотых медалей

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Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировала все результаты российского биатлониста Евгения Устюгова, показанные с 24 января 2010 г. по конец сезона-2013/14, за нарушение антидопинговых правил, сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич. На этот период приходятся золотые медали, заработанные Устюговым на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — отметил Панич, его заявление приводит ТАСС.

В 2017 г. Международный союз биатлонистов (IBU) на основании данных биологического паспорта Устюгова обвинил его в использовании допинга. На следующий год спортсмен доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови, который и стал основанием для подозрений, является следствием генетической мутации. В итоге Устюгова признали невиновным. Однако 2020 г. IBU вновь открыл данное дело. 

Также на основании взятых в 2013 г. допинг-проб Устюгова обвиняют в использовании запрещенного анаболического стероида оксандролона. В феврале 2020 г. IBU приняло решение о дисквалификации биатлониста на два года. В марте спортсмен подал апелляцию на это решение. CAS должен был рассмотреть ее 20 октября, но перенес слушание в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных