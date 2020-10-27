Панель CAS лишила биатлониста Устюгова золотых медалей
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировала все результаты российского биатлониста Евгения Устюгова, показанные с 24 января 2010 г. по конец сезона-2013/14, за нарушение антидопинговых правил, сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич. На этот период приходятся золотые медали, заработанные Устюговым на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.
«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — отметил Панич, его заявление приводит ТАСС.
В 2017 г. Международный союз биатлонистов (IBU) на основании данных биологического паспорта Устюгова обвинил его в использовании допинга. На следующий год спортсмен доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови, который и стал основанием для подозрений, является следствием генетической мутации. В итоге Устюгова признали невиновным. Однако 2020 г. IBU вновь открыл данное дело.
Также на основании взятых в 2013 г. допинг-проб Устюгова обвиняют в использовании запрещенного анаболического стероида оксандролона. В феврале 2020 г. IBU приняло решение о дисквалификации биатлониста на два года. В марте спортсмен подал апелляцию на это решение. CAS должен был рассмотреть ее 20 октября, но перенес слушание в связи с пандемией коронавирусной инфекции.