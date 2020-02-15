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Шипулин заявил, что опустошен решением о дисквалификации Устюгова

Ведомости

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал в Instagram дисквалификацию своего коллеги Евгения Устюгова. По словам спортсмена, он опустошен и пока пытается осознать произошедшее. Шипулин входил в состав эстафетной команды, которая завоевала золото на Олимпиаде-2014. Медали за победу в этом соревновании Устюгов лишился из-за подозрений в употреблении допинга.

Шипулин подчеркнул, что всегда был ярым противником допинга, а также верил своим партнерам по команде и не сомневается в их чистоте. Он поддержал идею Устюгова обжаловать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

«От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар»

Антон Шипулин
российский биатлонист

Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпийских игр в Сочи, завоеванной в составе эстафетной команды. Из-за этого Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпиады-2014.

По словам Устюгова, он считает решение Международного союза биатлонистов беспределом, но не удивлен им. Об этом он заявил ТАСС. Спортсмен намерен оспаривать его в судебном порядке и добиваться публичного рассмотрения с участием журналистов.

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