Шипулин заявил, что опустошен решением о дисквалификации Устюгова

«От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар»

Антон Шипулин российский биатлонист