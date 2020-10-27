Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась. Сейчас все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.