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Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России

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Избежать повторного введения жесткого режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса в России можно только совместными усилиями, направленными на обеспечение общей безопасности, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании координационного совета «Деловой России». Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Избежать второго локдауна возможно только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий», — сказала Голикова, отметив, что лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась. Сейчас все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать. 

Позже в этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.

Ранее по теме: Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных