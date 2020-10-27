Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России
Избежать повторного введения жесткого режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса в России можно только совместными усилиями, направленными на обеспечение общей безопасности, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании координационного совета «Деловой России». Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.
«Избежать второго локдауна возможно только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий», — сказала Голикова, отметив, что лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.
21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась. Сейчас все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.
Позже в этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.