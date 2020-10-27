Власти Татарстана не стали ограничивать работу ресторанов ночью

В Москве доступ работников и гостей в развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер. В Санкт-Петербурге с 26 октября кафе, рестораны и бары перестали работать с 11 часов вечера до шести часов утра. Позже о введении аналогичных ограничений объявили власти Приморья.