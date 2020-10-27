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Власти Татарстана не стали ограничивать работу ресторанов ночью

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Работа предприятий общепита в Татарстане не будет запрещена в ночное время суток, сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

«На данный момент работа общепита в республике не меняется», — говорится в сообщении. Галимова отметила, что предложенные Роспотребнадзором меры носят рекомендательный характер. 

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Позже глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что столичные власти воздержатся от закрытия ресторанов и клубов в ночное время. Пенькова отметила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением таких заведений ночью.

В Москве доступ работников и гостей в развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер. В Санкт-Петербурге с 26 октября кафе, рестораны и бары перестали работать с 11 часов вечера до шести часов утра. Позже о введении аналогичных ограничений объявили власти Приморья.

Ранее по теме: В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных