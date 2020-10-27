Власти Татарстана не стали ограничивать работу ресторанов ночью
Работа предприятий общепита в Татарстане не будет запрещена в ночное время суток, сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
«На данный момент работа общепита в республике не меняется», — говорится в сообщении. Галимова отметила, что предложенные Роспотребнадзором меры носят рекомендательный характер.
27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
Позже глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что столичные власти воздержатся от закрытия ресторанов и клубов в ночное время. Пенькова отметила, что в Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением таких заведений ночью.
В Москве доступ работников и гостей в развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер. В Санкт-Петербурге с 26 октября кафе, рестораны и бары перестали работать с 11 часов вечера до шести часов утра. Позже о введении аналогичных ограничений объявили власти Приморья.