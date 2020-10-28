Минэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительским правам

Для упрощенной идентификации клиенту нужно предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон, а также — на выбор — ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предлагает добавить в этот список водительское удостоверение. В министерстве рассказали, что проект закона сейчас внесен на рассмотрение в правительство. В Госдуму его могут внести в конце 202 г. или в начале 2021 г.