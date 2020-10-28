Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительским правам

Ведомости

Минэкономразвития разработало законопроект, в котором предлагается разрешить использовать водительские права для получения финансовых услуг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство. 

В министерстве предложили использовать водительские права только для упрощенной идентификации личности, например, при оформлении потребительского кредита на сумму до 15 000 руб., выдачи выигрыша до 100 000 руб. участнику лотереи или заключения договора с негосударственным пенсионным фондом. 

Для упрощенной идентификации клиенту нужно предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон, а также — на выбор — ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предлагает добавить в этот список водительское удостоверение. В министерстве рассказали, что проект закона сейчас внесен на рассмотрение в правительство. В Госдуму его могут внести в конце 202 г. или в начале 2021 г.

В Ценральном банке изданию сообщили, что поддерживают законопроект Минэкономразвития. Росфинмониторинг согласовал проект закона. По мнению ведомства, предлагаемая мера не несет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, потому что в процедуре упрощенной идентификации будут проверяться и другие данные о клиенте, такие как ФИО, номер паспорта, а также обратная связь через абонентский номер. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных