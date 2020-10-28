Минэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительским правам
Минэкономразвития разработало законопроект, в котором предлагается разрешить использовать водительские права для получения финансовых услуг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство.
В министерстве предложили использовать водительские права только для упрощенной идентификации личности, например, при оформлении потребительского кредита на сумму до 15 000 руб., выдачи выигрыша до 100 000 руб. участнику лотереи или заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.
Для упрощенной идентификации клиенту нужно предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон, а также — на выбор — ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предлагает добавить в этот список водительское удостоверение. В министерстве рассказали, что проект закона сейчас внесен на рассмотрение в правительство. В Госдуму его могут внести в конце 202 г. или в начале 2021 г.
В Ценральном банке изданию сообщили, что поддерживают законопроект Минэкономразвития. Росфинмониторинг согласовал проект закона. По мнению ведомства, предлагаемая мера не несет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, потому что в процедуре упрощенной идентификации будут проверяться и другие данные о клиенте, такие как ФИО, номер паспорта, а также обратная связь через абонентский номер.