Бывшего мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку
Суд назначил бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получений взятки в размере 2,5 млн руб., наказание в виде трех лет колонии и штраф в размере 37,5 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска. Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, штраф в размере 75 млн руб. И запретить заниматься госслужбой на 10 лет.
По данным следствия, Тефтелев и бывший руководитель управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков с 2015 по 2019 гг. получили взятку в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов на строительство.
«Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», — сообщили в суде. Также суд продлил арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму более 60 млн руб., добавили в суде.
Тефтелев занимал должность главы города с августа 2015 г по ноябрь 2018 г. С ноября по апрель 2019 г. работал в должности заместителя губернатора.