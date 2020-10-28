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Бывшего мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку

Ведомости

Суд назначил бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получений взятки в размере 2,5 млн руб., наказание в виде трех лет колонии и штраф в размере 37,5 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска. Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить Тефтелеву наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, штраф в размере 75 млн руб. И запретить заниматься госслужбой на 10 лет.

По данным следствия, Тефтелев и бывший руководитель управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков с 2015 по 2019 гг. получили взятку в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов на строительство. 

«Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», — сообщили в суде. Также суд продлил арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму более 60 млн руб., добавили в суде.

Тефтелев занимал должность главы города с августа 2015 г по ноябрь 2018 г. С ноября по апрель 2019 г. работал в должности заместителя губернатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных