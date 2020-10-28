Бывшего мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку

«Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», — сообщили в суде. Также суд продлил арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму более 60 млн руб., добавили в суде.