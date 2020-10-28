Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Костин переболел коронавирусом

Ведомости

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«Я переболел, у меня антител много», — заявил глава ВТБ в ответ на вопрос журналистов, привился ли он от коронавируса наряду с другими чиновниками и политиками.

Костин также добавил, что ВТБ готов поддержать производителей вакцин от коронавируса, если те обратятся в кредитную организацию за займом. По словам банкира, этот бизнес вскоре станет выгодным, как и бизнес по производству любого другого лекарства.

Ранее, 25 октября, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что был вынужден пойти на такой шаг в связи с необходимостью ездить по отделениям и общаться с людьми. 

Сейчас в России есть две зарегистрированные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первая находится на этапе пострегистрационных испытаний, вторая скоро выйдет на него. В испытаниях в обоих случаях примут участие 40 000 добровольцев. Кроме того, в начале октября в стране стартовали клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.

Ранее по теме: В России установлен рекорд по числу смертей от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных