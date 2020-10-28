Костин переболел коронавирусом
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.
«Я переболел, у меня антител много», — заявил глава ВТБ в ответ на вопрос журналистов, привился ли он от коронавируса наряду с другими чиновниками и политиками.
Костин также добавил, что ВТБ готов поддержать производителей вакцин от коронавируса, если те обратятся в кредитную организацию за займом. По словам банкира, этот бизнес вскоре станет выгодным, как и бизнес по производству любого другого лекарства.
Ранее, 25 октября, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что был вынужден пойти на такой шаг в связи с необходимостью ездить по отделениям и общаться с людьми.
Сейчас в России есть две зарегистрированные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первая находится на этапе пострегистрационных испытаний, вторая скоро выйдет на него. В испытаниях в обоих случаях примут участие 40 000 добровольцев. Кроме того, в начале октября в стране стартовали клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.