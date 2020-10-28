Костин переболел коронавирусом

Сейчас в России есть две зарегистрированные вакцины от коронавируса — «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первая находится на этапе пострегистрационных испытаний, вторая скоро выйдет на него. В испытаниях в обоих случаях примут участие 40 000 добровольцев. Кроме того, в начале октября в стране стартовали клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.