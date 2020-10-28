Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России выявили 16 202 новых случая коронавируса за сутки

В Москве 3670 новых заболевших
Ведомости
Pavel Golovkin / AP

В России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.

Вчера, 27 октября, в стране было выявлено 16 550 новых заболевших за сутки.

В Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+727), Подмосковье (+505), Нижегородская (+377) и Ростовская (+314) области.

В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных