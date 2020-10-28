В России выявили 16 202 новых случая коронавируса за сутки

В России выявили 16 202 новых случая коронавируса за суткиВ Москве 3670 новых заболевших
В России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.
Вчера, 27 октября, в стране было выявлено 16 550 новых заболевших за сутки.
В Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+727), Подмосковье (+505), Нижегородская (+377) и Ростовская (+314) области.
В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).