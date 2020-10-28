В России выявили 16 202 новых случая коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.