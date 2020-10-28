Путин предложил создать фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Голикова добавила, что специалисты составили перечень из 19 редких (орфанных) заболеваний, лекарства от которых будут закупаться фондом. В их состав включена спинальная мышечная атрофия — СМА. Также за счет средств от повышения НДФЛ предложили закупать дорогостоящие лекарства от 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Среди них болезни онкологической, эндокринной и других направленностей, отметила вице-премьер. Голикова уточнила, что за счет таких средств можно будет закупить препараты для 25 000 детей с редкими тяжелыми заболеваниями.