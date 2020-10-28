Путин предложил создать фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин предложил создать фонд — некоммерческую организацию, которая будет оказывать помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями, для лечения которых нужны дорогостоящие препараты, и закупать эти препараты на средства, полученные от повышения ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Из пояснительной записки следовало, что повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Такую меру предложил ввести президент России.
«Президент предложил издать соответствующий указ, который образует фонд как некоммерческую организацию, которая будет заниматься отбором пациентов и приобретением определенных лекарственных препаратов для оказания им медицинской помощи», — сказала Голикова.
Вице-премьер рассказала, что сейчас идет работа над составом наблюдательного совета фонда. При нем также будет создан попечительский совет из благотворителей, которые занимаются помощью детям и возглавляют ведущие медорганизации.
Голикова добавила, что специалисты составили перечень из 19 редких (орфанных) заболеваний, лекарства от которых будут закупаться фондом. В их состав включена спинальная мышечная атрофия — СМА. Также за счет средств от повышения НДФЛ предложили закупать дорогостоящие лекарства от 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Среди них болезни онкологической, эндокринной и других направленностей, отметила вице-премьер. Голикова уточнила, что за счет таких средств можно будет закупить препараты для 25 000 детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб.