Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб на лекарства от коронавируса

Амбулаторные пациенты получат их бесплатно
Анастасия Шинкеева
AP

Президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом президент сообщил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 

«Обсуждалась цифра в 5 млрд (руб.) с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — сказал Путин. 

Он отметил, что часть людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств. «Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — объяснил глава российского государства. 

Путин также поручил выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом — «именно на эти цели, а не на какие другие». В частности, средства должны быть направлены на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование. «Нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что экспертное сообщество министерства рассматривает возможность предоставления за счет федерального бюджета лекарств людям, которые лечатся от коронавируса дома.

28 октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала октября более 36 тыс. москвичей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция получили бесплатные лекарства для лечения на дому.

Ранее по теме: Более 36 тыс. москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства в октябре

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных