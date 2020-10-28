Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб на лекарства от коронавируса

Он отметил, что часть людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств. «Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — объяснил глава российского государства.