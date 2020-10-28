Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб на лекарства от коронавируса

Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб на лекарства от коронавирусаАмбулаторные пациенты получат их бесплатно
Президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом президент сообщил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Обсуждалась цифра в 5 млрд (руб.) с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — сказал Путин.
Он отметил, что часть людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств. «Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — объяснил глава российского государства.
Путин также поручил выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом — «именно на эти цели, а не на какие другие». В частности, средства должны быть направлены на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование. «Нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», — подчеркнул Путин.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что экспертное сообщество министерства рассматривает возможность предоставления за счет федерального бюджета лекарств людям, которые лечатся от коронавируса дома.
28 октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала октября более 36 тыс. москвичей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция получили бесплатные лекарства для лечения на дому.