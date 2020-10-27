Минздрав изучает возможность бесплатного лечения от коронавируса на дому
Экспертное сообщество российского Минздрава рассматривает возможность предоставления за счет федерального бюджета лекарств людям, которые лечатся от коронавируса дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Указанное обращение действительно поступило в Минздрав России и в настоящее время находится на рассмотрении с привлечением представителей экспертного сообщества», — сообщили в министерстве.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующими предложениями он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В документе Сухарев указал, что сейчас пациентам, заболевшим COVID-19, выписывают стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения и не во всех регионах страны лекарства выдаются бесплатно, отмечает агентство.
Россия является четвертой в мире страной по числу жителей, заболевших COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным российского оперштаба на 27 октября, количество заражений в стране достигло 1 547 774. За все время пандемии в России от коронавируса умерло 26 589 пациентов. Количество активных случаев заболевания составляет 362 245.