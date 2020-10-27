Минздрав изучает возможность бесплатного лечения от коронавируса на дому

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующими предложениями он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В документе Сухарев указал, что сейчас пациентам, заболевшим COVID-19, выписывают стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения и не во всех регионах страны лекарства выдаются бесплатно, отмечает агентство.