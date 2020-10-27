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Минздрав изучает возможность бесплатного лечения от коронавируса на дому

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Экспертное сообщество российского Минздрава рассматривает возможность предоставления за счет федерального бюджета лекарств людям, которые лечатся от коронавируса дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Указанное обращение действительно поступило в Минздрав России и в настоящее время находится на рассмотрении с привлечением представителей экспертного сообщества», — сообщили в министерстве.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующими предложениями он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В документе Сухарев указал, что сейчас пациентам, заболевшим COVID-19, выписывают стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения и не во всех регионах страны лекарства выдаются бесплатно, отмечает агентство.

Россия является четвертой в мире страной по числу жителей, заболевших COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным российского оперштаба на 27 октября, количество заражений в стране достигло 1 547 774. За все время пандемии в России от коронавируса умерло 26 589 пациентов. Количество активных случаев заболевания составляет 362 245.

Ранее по теме: Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного лекарства от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных