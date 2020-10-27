Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного лекарства от COVID-19

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с МНН фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.