Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса
Лекарства от коронавируса есть в достаточном объеме в государственных клиниках Москвы и на аптечном складе столичного департамента здравоохранения, сообщили в пресс-службе депздрава. Департамент опроверг сообщения в СМИ о дефиците в столичных аптеках ряда препаратов от COVID-19.
«Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», — говорится в сообщении. В депздраве отметили, что в учреждениях сформирован большой запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат на основе «Фапиравира» для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. В середине октября ФАС согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.