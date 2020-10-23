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Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

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Лекарства от коронавируса есть в достаточном объеме в государственных клиниках Москвы и на аптечном складе столичного департамента здравоохранения, сообщили в пресс-службе депздрава. Департамент опроверг сообщения в СМИ о дефиците в столичных аптеках ряда препаратов от COVID-19. 

«Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», — говорится в сообщении. В депздраве отметили, что в учреждениях сформирован большой запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат на основе «Фапиравира» для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. В середине октября ФАС согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.

Ранее по теме: Минздрав прокомментировал данные о побочных эффектах лекарств от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных