Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат на основе «Фапиравира» для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. В середине октября ФАС согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.