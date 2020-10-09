Минздрав прокомментировал данные о побочных эффектах лекарств от коронавируса
Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов на основе фавипиравира (авифавир, арепливир, коронавир) в России не зафиксировано, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», – сказал Кузнецов. Он отметил, что отечественные препараты на основе фавипиравира доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее «Известия» со ссылкой на документы информационного центра по вопросам фармакотерапии «ФармаCOVID» на базе Минздрава сообщили, что у фавипиравира и средств на его основе, которые применяются для лечения коронавируса, есть побочный эффект в виде нарушений моторных функций организма. Среди обнаруженных негативных эффектов — влияние на морфогенез сперматозоидов, печень и имуносупрессивные действия, увеличение концентрации мочевой кислоты, а также нарушения моторных функций, способных привести к падениям. Кроме того, препарат опасен для беременных — он крайне негативно влияет на плод. Росздравнадзор сообщил, что не располагает данными о побочных эффектах от применения препаратов на основе фавипиравира.
По словам Кузнецова, публикация информационного центра предназначена исключительно для профессионального сообщества. Она основана на данных из инструкции по медицинскому применению японского препарата «Авиган», где возможные моторные нарушения отмечались у пожилых пациентов при гриппе. «При этом, подчеркну, что указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата», – сказал он.
Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб.