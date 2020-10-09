Минздрав прокомментировал данные о побочных эффектах лекарств от коронавируса

Ранее «Известия» со ссылкой на документы информационного центра по вопросам фармакотерапии «ФармаCOVID» на базе Минздрава сообщили, что у фавипиравира и средств на его основе, которые применяются для лечения коронавируса, есть побочный эффект в виде нарушений моторных функций организма. Среди обнаруженных негативных эффектов — влияние на морфогенез сперматозоидов, печень и имуносупрессивные действия, увеличение концентрации мочевой кислоты, а также нарушения моторных функций, способных привести к падениям. Кроме того, препарат опасен для беременных — он крайне негативно влияет на плод. Росздравнадзор сообщил, что не располагает данными о побочных эффектах от применения препаратов на основе фавипиравира.