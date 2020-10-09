Росздравнадзор ответил на данные о побочных действиях лекарства от COVID-19
У Росздравнадзора нет данных о побочных эффектах от применения препаратов на основе фавипиравира (авифавир, арепливир, коронавир). Об этом говорится в базе данных «Фармконадзор 2.0», сообщили в Росздравнадзоре.
«В настоящее время, согласно сведениям базы данных "Фармаконадзор 2.0" (автоматизированной информационной системы Росздравнадзора), извещений о развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения, не поступало», — сказали в Росздравнадзоре (цитата по газете «Известия»).
Ранее «Известия» со ссылкой на документы информационного центра по вопросам фармакотерапии «ФармаCOVID» на базе Минздрава сообщили, что у фавипиравира и средств на его основе, которые применяются для лечения коронавируса, есть побочный эффект в виде нарушений моторных функций организма.
Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб.
В конце сентября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» заявили, что снизят стоимость препарата от коронавируса на 30% до начала продаж.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Клинические испытания своей вакцины от коронавируса завершил центр «Вектор». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.