В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса

«Поэтому убедительная просьба ко всем вам: пожалуйста, не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения», — сказал Козлов. Он уточнил, что антибиотики должны продаваться только по рецепту врача, и призвал фармацевтов не продавать препараты без рецепта.