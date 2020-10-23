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В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса

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Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, заявил главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов через пресс-службу министерства. По его словам, это связано с тем, что микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет сложно.

«Поэтому убедительная просьба ко всем вам: пожалуйста, не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения», — сказал Козлов. Он уточнил, что антибиотики должны продаваться только по рецепту врача, и призвал фармацевтов не продавать препараты без рецепта.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента.

В середине октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с МНН фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных