В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе

Особенно тяжело переносят грипп дети и пожилые люди. Дети являются группой риска при заражении гриппом, потопу что их иммунитет ранее не встречался с вирусом. Для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями грипп опасен, потому что их иммунная система ослаблена.