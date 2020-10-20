В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе
Антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента, говорится на сайте Роспотребнадзора.
«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», — говорится в сообщении.
Cимптомами гриппа, по данным ведомства, являются высокая температура — 38-40 градусов, озноб, общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, слабость, упадок сил, снижение аппетита, тошнота, рвота. Заражение гриппом происходит через невидимые капли слюны и слизи, которые выделяются во время чихания, кашля или разговора. Также грипп передается через грязные руки.
Особенно тяжело переносят грипп дети и пожилые люди. Дети являются группой риска при заражении гриппом, потопу что их иммунитет ранее не встречался с вирусом. Для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями грипп опасен, потому что их иммунная система ослаблена.