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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе

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Антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», — говорится в сообщении.

Cимптомами гриппа, по данным ведомства, являются высокая температура — 38-40 градусов, озноб, общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, слабость, упадок сил, снижение аппетита, тошнота, рвота. Заражение гриппом происходит через невидимые капли слюны и слизи, которые выделяются во время чихания, кашля или разговора. Также грипп передается через грязные руки.

Особенно тяжело переносят грипп дети и пожилые люди. Дети являются группой риска при заражении гриппом, потопу что их иммунитет ранее не встречался с вирусом. Для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями грипп опасен, потому что их иммунная система ослаблена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных