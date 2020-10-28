Более 36 тыс. москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства в октябре
С начала октября более 36 тыс. москвичей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция получили бесплатные лекарства для лечения на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.
«Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тыс. человек. Им выдали уже более 82 тыс. упаковок препаратов», — цитирует оперативный штаб Ракову. По ее словам, пациент получает все необходимые лекарства при посещении врача на дому, либо в амбулаторном КТ-центре.
Она рассказала, что сформирован значительный запас необходимых лекарств, которые есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. «Среди них — препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии», — отметила Ракова.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на онлайн-заседании Мосгордумы заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась благодаря принятым мерам. Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. По данным оперштаба на 28 октября, в Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли.