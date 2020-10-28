Более 36 тыс. москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства в октябре

«Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тыс. человек. Им выдали уже более 82 тыс. упаковок препаратов», — цитирует оперативный штаб Ракову. По ее словам, пациент получает все необходимые лекарства при посещении врача на дому, либо в амбулаторном КТ-центре.