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Более 36 тыс. москвичей с COVID-19 получили бесплатные лекарства в октябре

Ведомости

С начала октября более 36 тыс. москвичей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция получили бесплатные лекарства для лечения на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более  36 тыс. человек. Им выдали уже более 82 тыс. упаковок препаратов», — цитирует оперативный штаб Ракову. По ее словам, пациент получает все необходимые лекарства при посещении врача на дому, либо в амбулаторном КТ-центре.

Она рассказала, что сформирован значительный запас необходимых лекарств, которые есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. «Среди них — препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии», — отметила Ракова.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на онлайн-заседании Мосгордумы заявила, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась благодаря принятым мерам. Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. По данным оперштаба на 28 октября, в Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. 

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных