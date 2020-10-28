В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

«Прирост заболеваемости, и индекс, и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», — сказала Андреева. По ее словам, этого удалось достичь благодаря введенным с конца сентября ограничительным мероприятиям.