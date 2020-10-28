В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась благодаря принятым мерам, заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на онлайн-заседании Мосгордумы. Трансляция велась на YouTube-канале городского заксобрания.
«Прирост заболеваемости, и индекс, и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», — сказала Андреева. По ее словам, этого удалось достичь благодаря введенным с конца сентября ограничительным мероприятиям.
«Все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщины школьников», — сказала Андреева, отметив, что в вузах контроль за соблюдением санитарных норм будет усилен, так как «риски там очень велики» и не все учебные заведения выполняют предписания должным образом.
Она также отметила, что за последние несколько недель объемы тестирований на коронавирус удвоились: ежедневно в столице делается 92 000 исследований, в то время как летом около 45 000. «Если летом мы проводили где-то в среднем 45-50 тыс. тестов в день, то за последние три недели... количество проводимых тестов в Москве колеблется до 100 тыс., это где-то 85-92 тыс. ежедневно», — рассказала Андреева.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. В их числе домашний режим для уязвимых категорий населения (пожилых, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин), распоряжение о переводе на удаленку до 30 % работников, а также дистанционное обучение старшеклассников после окончания каникул, усиление контроля за соблюдением масочного режима, который с 27 октября стал обязательным в местах массового скопления людей по всей России, и другие меры. Также в столице введен вход в ночные заведения по системе QR-кодов.
По данным оперштаба на 28 октября, в Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360).