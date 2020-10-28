В России планируется ввести новое определение бедности

«Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ. — прим. ред.] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность», — цитирует ТАСС Пудова. По его словам, для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели.