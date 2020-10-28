В России планируется ввести новое определение бедности
Минтруд планирует пересмотреть понятие «бедность», чтобы уровнем ее оценки не был прожиточный минимум, заявил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ. — прим. ред.] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность», — цитирует ТАСС Пудова. По его словам, для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия решила проблему крайней бедности. «Там чуть больше $1 в день расходы считаются — это критерий бедности, который существует сегодня в мире», — сказал Кудрин, отметив, что Россия эту проблему давно преодолела.
Счетная палата сообщала, что уровень бедности во II квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составил 13,5%. По мнению ведомства, это создало риск недостижения национальной цели по снижению бедности вдвое к 2030 году.