Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин заявил об осторожном оптимизме в ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — написал Собянин.

Прирост новых случаев коронавируса за прошедшую неделю составил 2%, по госпитализации пациентов с COVID-19 — 3%, продолжают расти объемы тестирования, отметил мэр. По его словам, московская система здравоохранения имеет «серьезный запас прочности» с учетом открытых резервных госпиталей на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. 

Свободно около 5000 коек для пациентов с коронавирусом, необходимости в перепрофилировании больниц для лечения COVID-19 нет. «Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой», — подчеркнул Собянин. Несмотря на первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом, нельзя исключать риск роста заболеваемости, объяснил он. 

В этой связи многое зависит от дисциплины москвичей и соблюдении ими правил эпидемиологической безопасности, заключил столичный градоначальник. 

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Всего в стране за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.

Ранее по теме: В Москве продлили блокировку социальных карт для людей из групп риска

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных