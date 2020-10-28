Собянин заявил об осторожном оптимизме в ситуации с коронавирусом в Москве

Свободно около 5000 коек для пациентов с коронавирусом, необходимости в перепрофилировании больниц для лечения COVID-19 нет. «Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой», — подчеркнул Собянин. Несмотря на первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом, нельзя исключать риск роста заболеваемости, объяснил он.