Собянин заявил об осторожном оптимизме в ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве по итогам последних двух недель вселяет осторожный оптимизм, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — написал Собянин.
Прирост новых случаев коронавируса за прошедшую неделю составил 2%, по госпитализации пациентов с COVID-19 — 3%, продолжают расти объемы тестирования, отметил мэр. По его словам, московская система здравоохранения имеет «серьезный запас прочности» с учетом открытых резервных госпиталей на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке.
Свободно около 5000 коек для пациентов с коронавирусом, необходимости в перепрофилировании больниц для лечения COVID-19 нет. «Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой», — подчеркнул Собянин. Несмотря на первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом, нельзя исключать риск роста заболеваемости, объяснил он.
В этой связи многое зависит от дисциплины москвичей и соблюдении ими правил эпидемиологической безопасности, заключил столичный градоначальник.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Всего в стране за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.