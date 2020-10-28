В Москве продлили блокировку социальных карт для людей из групп риска

Роспотребнадзор 27 октября официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Постановление, подписанное главой ведомства Анной Поповой, вступило в силу 28 октября. Кроме того, Роспотребназор рекомендовал региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.