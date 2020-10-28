В Москве продлили блокировку социальных карт для людей из групп риска
Власти Москвы продлили до 29 ноября блокировку социальных карт москвичей из групп риска в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте правительства региона.
«В пунктах 13.3, 13.5, абзаце первом пункта 14 указа слова "1 ноября" заменить словами "29 ноября"», — говорится в документе.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
Ранее сегодня Собянин объявил о продлении действующих в городе ограничений из-за коронавируса. В частности, продлен срок дистанционной учебы для школьников 6-11 класса до 8 ноября. При этом домашний режим, система чекинов и удаленная работа для 30% сотрудников продлены до конца ноября.
Роспотребнадзор 27 октября официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Постановление, подписанное главой ведомства Анной Поповой, вступило в силу 28 октября. Кроме того, Роспотребназор рекомендовал региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.
В Москве за последние сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек скончались. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в столице превысило 409 тыс.