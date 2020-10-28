Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

До 29 ноября продлено требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний. Также Собянин продлил дистанционную учебу для школьников с 6 по 11 класс до 8 ноября. До конца ноября продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Действие системы чек-ин для работающих ночью кафе и ресторанов будет продлено также до 29 ноября.