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Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится на его сайте.

До 29 ноября продлено требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний. Также Собянин продлил дистанционную учебу для школьников с 6 по 11 класс до 8 ноября. До конца ноября продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Действие системы чек-ин для работающих ночью кафе и ресторанов будет продлено также до 29 ноября.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации», — сообщил мэр.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 28 октября, за сутки в столице выявили 3670 новых случаев, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Общее число заболевших составило — 409 022.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных