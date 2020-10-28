Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе ограничений из-за коронавируса. Об этом говорится на его сайте.
До 29 ноября продлено требование перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний. Также Собянин продлил дистанционную учебу для школьников с 6 по 11 класс до 8 ноября. До конца ноября продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Действие системы чек-ин для работающих ночью кафе и ресторанов будет продлено также до 29 ноября.
«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации», — сообщил мэр.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 28 октября, за сутки в столице выявили 3670 новых случаев, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Общее число заболевших составило — 409 022.