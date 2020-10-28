В Роспотребнадзоре исключили «тотальное закрытие» бизнеса в Москве
Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться «точечные» надзорные мероприятия, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
«Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — цитирует «Интерфакс» Андрееву. Она отметила, что Роспотребнадзор вынужден незамедлительно приостанавливать и опечатывать объекты, которые нарушают требования, и в течение суток направлять материалы для рассмотрения в суд.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 28 октября, за сутки в столице выявили 3670 новых случаев, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Общее число заболевших составило — 409 022.