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В Роспотребнадзоре исключили «тотальное закрытие» бизнеса в Москве

Ведомости

Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться «точечные» надзорные мероприятия, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.

«Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — цитирует «Интерфакс» Андрееву. Она отметила, что Роспотребнадзор вынужден незамедлительно приостанавливать и опечатывать объекты, которые нарушают требования, и в течение суток направлять материалы для рассмотрения в суд.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему check-in: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 28 октября, за сутки в столице выявили 3670 новых случаев, выздоровели 3 577 пациентов, 75 человек умерли. Общее число заболевших составило — 409 022.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных