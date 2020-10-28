В Роспотребнадзоре исключили «тотальное закрытие» бизнеса в Москве

«Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — цитирует «Интерфакс» Андрееву. Она отметила, что Роспотребнадзор вынужден незамедлительно приостанавливать и опечатывать объекты, которые нарушают требования, и в течение суток направлять материалы для рассмотрения в суд.