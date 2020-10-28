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Вице-премьер Украины назвал причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Ведомости

Главными причинами катастрофы Ан-26 под Харьковом стали организационные просчеты руководства Харьковского университета ВВС при подготовке и проведении учебных полетов, заявил вице-премьер, глава комиссии при правительстве Украины по расследованию аварии Олег Уруский. Трансляция посвященного расследованию катастрофы заседания велась на YouTube-канале украинского кабмина.

«Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба, систематические нарушения правил выполнения полетов в университете», — сказал Уруский, отметив также и недостаточную подготовку экипажа для действий в экстремальных ситуациях.

Он назвал ряд факторов, непосредственно приведших к катастрофе, среди которых —  нарушение плановой таблицы полетов, а также непосредственную причину аварии. «Причина катастрофы, которая способствовала ее возникновению — общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за стремительности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет», — сказал вице-премьер.

Катастрофа Ан-26 Минобороны Украины произошла 25 сентября в районе города Чугуев в Харьковской области. На его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом. В результате аварии погибли 26 человек, один из курсантов выжил.

Минобороны Украины сообщило, что выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших.

Ранее по теме: МВД Украины опубликовало видео крушения Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных