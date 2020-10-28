Вице-премьер Украины назвал причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Катастрофа Ан-26 Минобороны Украины произошла 25 сентября в районе города Чугуев в Харьковской области. На его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом. В результате аварии погибли 26 человек, один из курсантов выжил.