Вице-премьер Украины назвал причины катастрофы Ан-26 под Харьковом
Главными причинами катастрофы Ан-26 под Харьковом стали организационные просчеты руководства Харьковского университета ВВС при подготовке и проведении учебных полетов, заявил вице-премьер, глава комиссии при правительстве Украины по расследованию аварии Олег Уруский. Трансляция посвященного расследованию катастрофы заседания велась на YouTube-канале украинского кабмина.
«Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба, систематические нарушения правил выполнения полетов в университете», — сказал Уруский, отметив также и недостаточную подготовку экипажа для действий в экстремальных ситуациях.
Он назвал ряд факторов, непосредственно приведших к катастрофе, среди которых — нарушение плановой таблицы полетов, а также непосредственную причину аварии. «Причина катастрофы, которая способствовала ее возникновению — общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за стремительности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет», — сказал вице-премьер.
Катастрофа Ан-26 Минобороны Украины произошла 25 сентября в районе города Чугуев в Харьковской области. На его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом. В результате аварии погибли 26 человек, один из курсантов выжил.
Минобороны Украины сообщило, что выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших.