«Первый канал» пригрозил привлечь к ответственности критиков шоу «Голос»
«Первый канал» готовит иски против главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, обвинивших шоу «Голос» в нечестном выборе победителей проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию «Первого канала». «Первый канал» намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — сказано в сообщении.
«Первый канал» также отметил, что единственный случай воздействия на результаты зрительского голосования в «Голосе» был им обнаружен и «немедленно и тщательно расследован». Речь идет о шестом сезоне «Голос.Дети», где победу сначала одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, но затем решение было пересмотрено в связи с выявлением факта «накрутки» голосов.
27 октября партия «Коммунисты России» призвала закрыть шоу «Голос» на «Первом канале». В обращении, направленном на канал, Сурайкин написал, что проект «утонул в лукавстве и субъективизме». Мнение «Коммунистов России» поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что на самом деле в «Голосе» зрители «мало что решают» и «все решается закулисным образом». Актер Станислав Садальский, в свою очередь, назвал участницу девятого сезона «Голоса» Александру Будникову «очередной дочерью Алсу».