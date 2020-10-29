«Первый канал» пригрозил привлечь к ответственности критиков шоу «Голос»

«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию «Первого канала». «Первый канал» намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — сказано в сообщении.