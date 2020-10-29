Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

«Первый канал» пригрозил привлечь к ответственности критиков шоу «Голос»

Ведомости

«Первый канал» готовит иски против главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, обвинивших шоу «Голос» в нечестном выборе победителей проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию «Первого канала». «Первый канал» намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — сказано в сообщении.

«Первый канал» также отметил, что единственный случай воздействия на результаты зрительского голосования в «Голосе» был им обнаружен и «немедленно и тщательно расследован». Речь идет о шестом сезоне «Голос.Дети», где победу сначала одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, но затем решение было пересмотрено в связи с выявлением факта «накрутки» голосов.

27 октября партия «Коммунисты России» призвала закрыть шоу «Голос» на «Первом канале». В обращении, направленном на канал, Сурайкин написал, что проект «утонул в лукавстве и субъективизме». Мнение «Коммунистов России» поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что на самом деле в «Голосе» зрители «мало что решают» и «все решается закулисным образом». Актер Станислав Садальский, в свою очередь, назвал участницу девятого сезона «Голоса» Александру Будникову «очередной дочерью Алсу».

Ранее по теме: «Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных