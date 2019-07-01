«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

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МТС рассматривает переход с Нью-Йоркской на Лондонскую биржу

Выход на Лондонскую биржу (LSE) может стать для МТС одной из альтернатив листинга на бирже Нью-Йорка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обзор «Ренессанс капитала».

«Решения по делистингу ADR (американских депозитарных расписок) с американской биржи пока не принято. МТС рассматривает различные варианты, включая листинг GDR (глобальных депозитарных расписок) на LSE», – говорится в обзоре. «Интерфакс» уточняет, что авторы обзора ссылаются на слова топ-менеджеров МТС – встреча с ними прошла на прошлой неделе.

Идея изначально не принадлежит МТС, менеджменту оператора ее предложили инвесторы в качестве «переходной», и сейчас она обсуждается как одна из возможных, уточнил «Интерфаксу» аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович (это же он подтвердил «Ведомостям»).

МТС продолжает диалог с инвесторами и внешними консультантами, рассматривая различные варианты возможных шагов и рассчитывает представить свое видение к началу осени, заявил представитель оператора. МТС по-прежнему видит стратегические преимущества в увеличении объемов торгов акциями на Московской бирже, отметил он. Сообщения о том, что МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на Нью-Йоркской бирже и распределение акций в свободном обращении, появились в феврале 2019 г.

«В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке сейчас не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива», – объяснял президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в интервью «Ведомостям» в мае 2019 г. С учетом косвенного владения МТС принадлежит АФК «Система» на 55,64%. Чуть менее 37% капитала МТС представлено в виде ADR и около 8% – в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.

В январе прошлого года минфин США включил основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (наряду с другими российскими миллиардерами из списка Forbes) в список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России (никаких ограничений включение в этот список не предусматривает). В июне прошлого года члены конгресса США попросили Белый дом рассмотреть возможность включить в санкционный список Евтушенкова, «Систему» и МТС.

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.