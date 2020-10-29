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В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин

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Турист из России умер в Турции вследствие заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства России в Анталье.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Сейчас предпринимаются необходимые меры для перевозки тела погибшего в Россию, добавил собеседник агентства.

Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. Сначала оно было открыто с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом поездки в Стамбул и Анкару стали доступны с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции за последние сутки выявили 2305 новых случаев коронавируса, 77 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 368 513 случаев заражения COVID-19 и 10 027 смертей от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных