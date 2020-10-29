В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин
Турист из России умер в Турции вследствие заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства России в Анталье.
«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Сейчас предпринимаются необходимые меры для перевозки тела погибшего в Россию, добавил собеседник агентства.
Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. Сначала оно было открыто с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом поездки в Стамбул и Анкару стали доступны с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции за последние сутки выявили 2305 новых случаев коронавируса, 77 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 368 513 случаев заражения COVID-19 и 10 027 смертей от вируса.