В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин

Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. Сначала оно было открыто с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом поездки в Стамбул и Анкару стали доступны с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.