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СМИ сообщили об аресте имущества бизнесмена Быкова на 81 млн рублей

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Октябрьский суд Красноярска арестовал по делу о неуплате налогов имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Об аресте имущества бизнесмена также сообщил источник «РИА Новости».

«Суд Октябрьского района арестовал имущество Анатолия Быкова кадастровой стоимостью 81,036 млн рублей»,  —  сообщил собеседник ТАСС. В картотеке суда на момент написания заметки таких данных не было.

Дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении Быкова возбудили 27 октября. По данным следствия, в 2017 г. Быков, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налогов на более чем 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. в качестве физического лица — более чем на 65 млн руб.

Быков уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу — об убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. 23 октября его арестовали на два месяца. Накануне этого бизнесмена отпустили из СИЗО, где он находился с мая 220 г., под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

Быков являлся акционером Красноярского алюминиевого завода с 1994 по 2004 г., а в 1997-2016 гг. также был депутатом законодательного собрания Красноярского края. У него уже есть погашенная судимость за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. 

Ранее по теме: Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных