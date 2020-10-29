СМИ сообщили об аресте имущества бизнесмена Быкова на 81 млн рублей
«Суд Октябрьского района арестовал имущество Анатолия Быкова кадастровой стоимостью 81,036 млн рублей», — сообщил собеседник ТАСС. В картотеке суда на момент написания заметки таких данных не было.
Дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении Быкова возбудили 27 октября. По данным следствия, в 2017 г. Быков, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налогов на более чем 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. в качестве физического лица — более чем на 65 млн руб.
Быков уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу — об убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. 23 октября его арестовали на два месяца. Накануне этого бизнесмена отпустили из СИЗО, где он находился с мая 220 г., под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко.
Быков являлся акционером Красноярского алюминиевого завода с 1994 по 2004 г., а в 1997-2016 гг. также был депутатом законодательного собрания Красноярского края. У него уже есть погашенная судимость за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова.