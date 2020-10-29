СМИ сообщили об аресте имущества бизнесмена Быкова на 81 млн рублей

Быков уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу — об убийстве в 2005 г. учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. 23 октября его арестовали на два месяца. Накануне этого бизнесмена отпустили из СИЗО, где он находился с мая 220 г., под домашний арест в рамках дела о заказном убийстве в 1994 г. членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко.