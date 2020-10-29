Песков исключил появление в России подобного Charlie Hebdo журнала

«Нет, не мог. Не мог, потому что давайте не забывать, что Россия — отчасти это тоже мусульманская страна», — сказал Песков на соответствующий вопрос, отметив, что уникальность России заключается во многонациональности и многоконфессиональности. Он отметил, что в стране живёт до 20 млн мусульман, при этом основополагающей религией является все-таки христианство.