Песков исключил появление в России подобного Charlie Hebdo журнала
В Кремле считают, что в России не мог бы появиться журнал подобный Charlie Hebdo, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не мог. Не мог, потому что давайте не забывать, что Россия — отчасти это тоже мусульманская страна», — сказал Песков на соответствующий вопрос, отметив, что уникальность России заключается во многонациональности и многоконфессиональности. Он отметил, что в стране живёт до 20 млн мусульман, при этом основополагающей религией является все-таки христианство.
«И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учётом нашего действующего законодательства», — пояснил пресс-секретарь, уточнив, что речь идет о законе об оскорблении чувств верующих.
Песков также прокомментировал вопрос о допустимости карикатур на Бога: «Я не буду сейчас. Дело в том, что это настолько сложная субстанция, что участвовать в её обсуждении с какой-то официальной позицией невозможно. Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — сказал Песков.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган подал в суд на сатирический французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру, которую журнал выпустил 27 октября, сообщал турецкий телеканал TRT. Обложка Charlie Hebdo с Эрдоганом была опубликована в Twitter. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура была подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».
Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений французского президента Эммануэля Макрона в связи с жестоким убийством школьного 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати. Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. После заявлений Макрона Эрдоган призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера усилить борьбу с радикальными исламистами.