Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19
Требование Минздрава к подведомственным учреждениям и внештатным специалистам согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса необходимо, чтобы избежать «разнобоя» в высказываниях на эту тему, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе ... это неправильно. Все-таки, врачи отвечают за здоровье людей», — сказал Песков. В качестве примера он привел разные взгляды врачей на необходимость ношения перчаток для профилактики коронавируса. Песков подчеркнул, что Минздрав не запретил врачам комментировать тему коронавируса. «Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», добавил он.
Ранее РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции.
Позже помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов объяснил, что обращение Минздрава обусловлено необходимостью обеспечить доступ людей к достоверной информации. Он отметил, что в период пандемии информационное поле стало наполняться «различными домыслами, прогнозами, рекомендациями — порой, диаметрально противоположными».