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Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19

Ведомости

Требование Минздрава к подведомственным учреждениям и внештатным специалистам согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса необходимо, чтобы избежать «разнобоя» в высказываниях на эту тему, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе ... это неправильно. Все-таки, врачи отвечают за здоровье людей», — сказал Песков. В качестве примера он привел разные взгляды врачей на необходимость ношения перчаток для профилактики коронавируса. Песков подчеркнул, что Минздрав не запретил врачам комментировать тему коронавируса. «Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», добавил он.

Ранее РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции.

Позже помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов объяснил, что обращение Минздрава обусловлено необходимостью обеспечить доступ людей к достоверной информации. Он отметил, что в период пандемии информационное поле стало наполняться «различными домыслами, прогнозами, рекомендациями — порой, диаметрально противоположными».

Ранее по теме: Минздрав объяснил требование согласовывать комментарии по коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных