Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать заявления по COVID-19

«Конечно, это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе ... это неправильно. Все-таки, врачи отвечают за здоровье людей», — сказал Песков. В качестве примера он привел разные взгляды врачей на необходимость ношения перчаток для профилактики коронавируса. Песков подчеркнул, что Минздрав не запретил врачам комментировать тему коронавируса. «Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», добавил он.