Минздрав объяснил требование согласовывать комментарии по коронавирусу

Кроме того, в названиях подведомственных учреждений и в статусе главного внештатного специалиста указывается принадлежность к Минздраву, в результате чего любое их высказывание трактуется СМИ как позиция министерства, объяснил Кузнецов. Рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, не влияют на возможность врачей давать комментарии, подчеркнул он.