Минздрав объяснил требование согласовывать комментарии по коронавирусу
Обращение Минздрава к руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам с требованием согласовывать с министерством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса обусловлено необходимостью обеспечить доступ граждан к достоверной информации, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам», — сказал Кузнецов, слова которого передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что в период пандемии информационное поле стало наполняться «различными домыслами, прогнозами, рекомендациями — порой, диаметрально противоположными». Ряд организаций стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава.
Кроме того, в названиях подведомственных учреждений и в статусе главного внештатного специалиста указывается принадлежность к Минздраву, в результате чего любое их высказывание трактуется СМИ как позиция министерства, объяснил Кузнецов. Рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, не влияют на возможность врачей давать комментарии, подчеркнул он.
Ранее РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава объяснили эту меру повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике коронавируса.