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Минздрав объяснил требование согласовывать комментарии по коронавирусу

Ведомости

Обращение Минздрава к руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам с требованием согласовывать с министерством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса обусловлено необходимостью обеспечить доступ граждан к достоверной информации, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам», — сказал Кузнецов, слова которого передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что в период пандемии информационное поле стало наполняться «различными домыслами, прогнозами, рекомендациями — порой, диаметрально противоположными». Ряд организаций стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. 

Кроме того, в названиях подведомственных учреждений и в статусе главного внештатного специалиста указывается принадлежность к Минздраву, в результате чего любое их высказывание трактуется СМИ как позиция министерства, объяснил Кузнецов. Рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, не влияют на возможность врачей давать комментарии, подчеркнул он.

Ранее РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава объяснили эту меру повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике коронавируса.

Ранее по теме: Минздрав обязал врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных