Минздрав обязал врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу
Министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Так, комментарии и заявления должны согласовываться с пресс-службой в письменной форме по почте или устной по телефону. В пресс-службе Минздрава объяснили эту меру повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике коронавируса.
«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей», — указано в сообщении.
За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 346 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии, следует из информации оперативного штаба. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения достигло 1 563 976. Выздоровел 12 361 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935.