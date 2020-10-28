Минздрав обязал врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 346 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии, следует из информации оперативного штаба. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения достигло 1 563 976. Выздоровел 12 361 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935.