Ученые сообщили о новом варианте коронавируса в Европе

Из данных исследователей следует, что новый коронавирус 20A.EU1 приходится на 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Отмечается, что этот вариант вируса является одним из самых распространенных в Европе. Он также был обнаружен в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции.