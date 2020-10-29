Ученые сообщили о новом варианте коронавируса в Европе
Ученые из Швейцарии и Испании выявили новый вид коронавируса, который возник этим летом и распространялся по Европе последние два месяца, сообщается на сайте Базельского университета. Исследование еще не было рассмотрено экспертами, поэтому в настоящий момент нет доказательств того, что новый вариант коронавируса более опасен.
Новый вид коронавируса получил название — 20A.EU. Согласно исследованию, он возник на северо-востоке Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Для того, чтобы выяснить это, ученые Базельского университета проанализировали и сравнили последовательности вирусных геномов пациентов с коронавирусом со всей Европы.
Из данных исследователей следует, что новый коронавирус 20A.EU1 приходится на 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Отмечается, что этот вариант вируса является одним из самых распространенных в Европе. Он также был обнаружен в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции.
В конце сентября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявляла о приросте заболеваемости COVID-19 среди жителей некоторых европейских стран, который был с выше, чем в пиковый период пандемии в марте. О том, что в Европе вновь наблюдается подъем распространения коронавирусной инфекции ранее, 16 сентября, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.