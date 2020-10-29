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Ученые сообщили о новом варианте коронавируса в Европе

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Ученые из Швейцарии и Испании выявили новый вид коронавируса, который возник этим летом и распространялся по Европе последние два месяца, сообщается на сайте Базельского университета. Исследование еще не было рассмотрено экспертами, поэтому в настоящий момент нет доказательств того, что новый вариант коронавируса более опасен.

Новый вид коронавируса получил название — 20A.EU. Согласно исследованию, он возник на северо-востоке Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Для того, чтобы выяснить это, ученые Базельского университета проанализировали и сравнили последовательности вирусных геномов пациентов с коронавирусом со всей Европы.

Из данных исследователей следует, что новый коронавирус 20A.EU1 приходится на 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Отмечается, что этот вариант вируса является одним из самых распространенных в Европе. Он также был обнаружен в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции.

В конце сентября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявляла о приросте заболеваемости COVID-19 среди жителей некоторых европейских стран, который был с выше, чем в пиковый период пандемии в марте. О том, что в Европе вновь наблюдается подъем распространения коронавирусной инфекции ранее, 16 сентября, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Ранее по теме: В ЕС заявили о пиковом росте заболеваемости COVID-19 в ряде стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных