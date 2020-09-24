В ЕС заявили о пиковом росте заболеваемости COVID-19 в ряде стран
Прирост заболеваемости COVID-19 среди жителей некоторых европейских стран сейчас выше, чем в пиковый период пандемии в марте, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
«В некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев заболевания, чем во время пика в марте. Совершенно очевидно, что этот кризис не остался позади», – сказала она.
Кириакидис подчеркнула, что страны Европейского союза должны быть готовы к быстрому и своевременному внедрению контролирующих мер при первых же признаках потенциальных новых вспышек коронавируса. Еврокомиссар отметила, что это, возможно, последний шанс предотвратить повторение ситуации, сложившейся весной 2020 г., когда страны были закрыты на карантин.
В пресс-релизе по отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний отмечается, что нефармацевтических мер, таких как соблюдение социальной дистанции, гигиены и использование масок, недостаточно для снижения или контроля воздействия инфекции.
О том, что в Европе вновь наблюдается подъем распространения коронавирусной инфекции ранее, 16 сентября, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. При этом Россия, по ее словам, находится на плато.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 сентября, почти 32 млн человек в мире заразились коронавирусом. Из них свыше 977 000 умерли. Лидером по заболеваемости в мире являются США – более 6 935 000 случаев. Россия на четвертом месте – 1 123 976 заболевших.