В ЕС заявили о пиковом росте заболеваемости COVID-19 в ряде стран

Кириакидис подчеркнула, что страны Европейского союза должны быть готовы к быстрому и своевременному внедрению контролирующих мер при первых же признаках потенциальных новых вспышек коронавируса. Еврокомиссар отметила, что это, возможно, последний шанс предотвратить повторение ситуации, сложившейся весной 2020 г., когда страны были закрыты на карантин.