Десятки человек устроили митинг возле посольства Франции в Москве
Акция протеста против высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе прошла возле посольства страны в Москве, сообщает ТАСС.
«Несколько десятков человек собрались днем у посольства Франции в Москве в знак протеста против высказываний президента страны Эмманюэля Макрона об исламе», — говорится в сообщении.
По данным агентства, участники митинга осуждают насилие, выступают против публикации карикатур на ислам и действий властей Франции.
Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений французского президента Макрона в связи с жестоким убийством школьного 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, которого обезглавил подросток чеченского происхождения.
Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.