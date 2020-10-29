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Десятки человек устроили митинг возле посольства Франции в Москве

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Акция протеста против высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе прошла возле посольства страны в Москве, сообщает ТАСС.

«Несколько десятков человек собрались днем у посольства Франции в Москве в знак протеста против высказываний президента страны Эмманюэля Макрона об исламе», — говорится в сообщении.

По данным агентства, участники митинга осуждают насилие, выступают против публикации карикатур на ислам и действий властей Франции.

Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений французского президента Макрона в связи с жестоким убийством школьного 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, которого обезглавил подросток чеченского происхождения.

Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных