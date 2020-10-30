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Россияне начали скупать товары из-за страха перед новым карантином

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Россияне стали больше закупать продуктов из страха, что будет объявлен новый карантин и закроются магазины, говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть в распоряжении РБК). В нем приняли участие 1611 человек, 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов миллионников. Согласно опросу, примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничений из-за пандемии, 20% начали закупать впрок товары первой необходимости.

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. Исследование показало, что после того, как осенью власти снова начали вводить ограничения, 51% опрощенных стали чаще совершать покупки в своем районе, около 40% опрошенных сообщили о вынужденной экономии, они стараются покупать только самое необходимое.

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных