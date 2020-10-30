Россияне начали скупать товары из-за страха перед новым карантином

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. Исследование показало, что после того, как осенью власти снова начали вводить ограничения, 51% опрощенных стали чаще совершать покупки в своем районе, около 40% опрошенных сообщили о вынужденной экономии, они стараются покупать только самое необходимое.