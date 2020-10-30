Россияне начали скупать товары из-за страха перед новым карантином
Россияне стали больше закупать продуктов из страха, что будет объявлен новый карантин и закроются магазины, говорится в исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть в распоряжении РБК). В нем приняли участие 1611 человек, 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов миллионников. Согласно опросу, примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничений из-за пандемии, 20% начали закупать впрок товары первой необходимости.
12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. Исследование показало, что после того, как осенью власти снова начали вводить ограничения, 51% опрощенных стали чаще совершать покупки в своем районе, около 40% опрошенных сообщили о вынужденной экономии, они стараются покупать только самое необходимое.
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.