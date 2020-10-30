Во Франции рассказали детали о совершившем нападение в Ницце
Нападавшим с ножом на людей в соборе Ниццы оказался 21-летний выходец из Туниса. Он прибыл во Францию из Италии в начале октября, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Пресс-конференция транслировалась на BFMTV.
«Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября», — сказал Рикар. По его словам, у нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 г. Он добавил, что злоумышленник ранее не был известен спецслужбам. Итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на источники пишет, что нападавший прибыл в Италию в конце сентября, он был подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.
У мужчины обнаружили ножи, Коран и два мобильных телефона, сообщил на пресс-конференции глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает Rеpublicain Lorrain.
Ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что в результате нападения были убиты три человека, среди них священник, одной из жертв нападавший отрезал голову. Во время задержания преступник был ранен, его госпитализировали. Эстрози утверждает, что убийца повторял слова «Аллах акбар!». После случившегося мэр распорядился закрыть все церкви в городе.
Спустя всего два часа после убийств в Ницце в Авиньоне на юго-западе Франции вооруженный ножом мужчина атаковал на улице правоохранителей. Сотрудники органов правопорядка открыли огонь, от полученных ранений нападавший скончался на месте. Кроме того, 29 октября мужчина с ножом напал на охранника французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Французское посольство в королевстве информировало, что пострадавшего госпитализировали, а его жизни ничего не угрожает. Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы, 30 октября в стране пройдет заседание Совета национальной обороны, инициированное президентом.