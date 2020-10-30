Во Франции рассказали детали о совершившем нападение в Ницце

«Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября», — сказал Рикар. По его словам, у нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 г. Он добавил, что злоумышленник ранее не был известен спецслужбам. Итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на источники пишет, что нападавший прибыл в Италию в конце сентября, он был подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.