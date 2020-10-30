Франция подверглась атакам террористов

Франция подверглась атакам террористовПострадали люди в Ницце, Авиньоне и консульстве Франции в Саудовской Аравии
Утром 29 октября – в день рождения пророка Мухаммеда – неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, три человека, среди них священник, были убиты – одной из жертв нападавший отрезал голову. Во время задержания преступник был ранен, его госпитализировали. Эстрози утверждает, что убийца повторял слова «Аллах акбар!». После случившегося мэр распорядился закрыть все церкви в городе.
Позднее депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти заявил, что преступник – 21-летний выходец из Туниса. Расследование по подозрению в убийстве с террористической целью было поручено Главному управлению внутренней безопасности Франции, при МВД Франции был создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу, о чем сообщил мэр города Эстрози. Во Франции был объявлен высший уровень террористической угрозы, а 30 октября в стране пройдет заседание Совета национальной обороны, инициированное президентом. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, связав его с «жестокими нападениями на территории республики».
Спустя всего два часа после убийств в Ницце в Авиньоне на юго-западе Франции вооруженный ножом мужчина атаковал на улице правоохранителей. Сотрудники органов правопорядка открыли огонь, от полученных ранений нападавший скончался на месте. В этот же день вооруженный ножом афганский мигрант с просроченным временным видом на жительство во Франции был задержан в Лионе, в центральной части Франции. Об этом сообщил телеканал СNews со ссылкой на источники в полиции.
Также 29 октября мужчина с ножом напал на охранника французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Французское посольство в королевстве информировало, что пострадавшего госпитализировали, а его жизни ничего не угрожает. Позднее телеканал Al Arabiya со ссылкой на силовые структуры Саудовской Аравии сообщил, что нападавший был задержан. По поступающей информации, злоумышленник был подданным королевства.
Международная реакция
Международное сообщество осудило нападения во Франции. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что осуждает «гнусное и жестокое нападение» в Ницце, и заявила о солидарности Европы с Францией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразился о случившемся как о «варварском нападении». Подлой атаку на церковь в Ницце назвал премьер-министр Италии Джузеппе Конти. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт передал слова канцлера Ангелы Меркель. «Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ниццe. Германия солидарна с Францией в эти тяжелые часы», – сказала канцлер. Осудил «ужасающее нападение» и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мои глубочайшие соболезнования близким (жертв) и французскому народу. Ненависти нет места в наших обществах», – написал он в Twitter. Свои соболезнования католикам Ниццы принес Папа Римский Франциск I: «Я молюсь за жертв, за их семьи и за французский народ, что они смогут ответить на зло добром».
Как сообщает телеканал CNN, c осуждением нападений выступил и ряд стран исламского мира – Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Египет. Саудовское информагентство SPA заявило, что Саудовская Аравия «категорически отвергает акты экстремизма».
Вместе с этим Эр-Рияд указывает, что важно «избегать практик, рождающих ненависть, насилие и экстремизм». МИД Турции также осудил нападения, о чем говорится в заявлении ведомства, распространенном агентством «Анадолу». Несмотря на напряженность между Парижем и Анкарой и критику президентом Реджепом Таийпом Эрдоганом карикатур в газете Charlie Hebdo, турецкое министерство иностранных дел не стало нагнетать ситуацию: «Решительно осуждаем нападение на церковь в Ницце, соболезнуем родственникам погибших и выражаем пожелания выздоровления пострадавшим. Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности».
Президент России Владимир Путин направил Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со случившейся трагедией. «Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», – значится в отрывке из послания, опубликованного на сайте Кремля. По словам президента, россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции.
Цепная реакция
Поводом для цепной реакции стала реакция Макрона на совершенное исламистом 16 октября убийство учителя Самюэля Пати, который демонстрировал школьникам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Убийство Пати Макрон назвал атакой на французские ценности. После этого президент республики посмертно наградил Пати высшей наградой Франции – орденом Почетного легиона. При этом Макрон обещал продолжить борьбу «против тираний и различных видов фанатизма». «Ислам – это религия, которая сегодня переживает кризис во всем мире, мы наблюдаем это не только в нашей стране», – заявил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался вчера комментировать высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о Макроне. Кадыров 27 октября раскритиковал французского лидера за поддержку «провокаций» – т. е. карикатур на пророка Мухаммеда. Он также заявлял, что Макрон «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Об этом Кадыров заявил после того, как 20 октября Макрон пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». Песков заявил 29 октября, что во внешней политике России следует ориентироваться на позицию главы государства.
Вместе с этим у стен французского посольства в Москве прошла вчера стихийная акция мусульман, недовольных политикой президента Макрона в отношении ислама, люди вставали в пикеты, в том числе с перечеркнутым названием Charlie Hebdo и табличками: «Пророк Мухаммад – лучший из людей». К посольству были стянуты дополнительные наряды полиции. Правоохранители не мешали проведению акции.
По словам политолога Алексея Макаркина, причиной произошедших нападений послужил «глубочайший ценностный конфликт» между двумя традициями – мусульманской и французской, республиканской. «Макрон во Франции отстаивает республиканские ценности. Во Франции традиция восходит к эпохе Просвещения, к Вольтеру. Эта традиция – секулярная, она предусматривает возможность и право весьма свободно высказываться по поводу религии», – отмечает Макаркин. По его мнению, любой французский президент повел бы себя так же, как Макрон: «Ни один французский президент не будет мешать учителям знакомить школьников с разными взглядами на религию». Последствиями нападений, как замечает Макаркин, может стать усиление секулярности во Франции. «Макрон сейчас получает широкую общественную поддержку – в том числе и от сторонников Марин Ле Пен. Он может получить карт-бланш на изгнание имамов, которые несовместимы с республиканской традицией, и на ужесточение мер в отношении исламистов», – считает эксперт.