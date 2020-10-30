Франция подверглась атакам террористов

По словам политолога Алексея Макаркина, причиной произошедших нападений послужил «глубочайший ценностный конфликт» между двумя традициями – мусульманской и французской, республиканской. «Макрон во Франции отстаивает республиканские ценности. Во Франции традиция восходит к эпохе Просвещения, к Вольтеру. Эта традиция – секулярная, она предусматривает возможность и право весьма свободно высказываться по поводу религии», – отмечает Макаркин. По его мнению, любой французский президент повел бы себя так же, как Макрон: «Ни один французский президент не будет мешать учителям знакомить школьников с разными взглядами на религию». Последствиями нападений, как замечает Макаркин, может стать усиление секулярности во Франции. «Макрон сейчас получает широкую общественную поддержку – в том числе и от сторонников Марин Ле Пен. Он может получить карт-бланш на изгнание имамов, которые несовместимы с республиканской традицией, и на ужесточение мер в отношении исламистов», – считает эксперт.