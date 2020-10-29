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Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Ницце

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с терактом в Ницце, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали»,  — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина. Глава государства подчеркнул, что для борьбы с терроризмом необходимы усилия всего международного сообщества.

«Президент Российской Федерации также подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции, и передал слова самого искреннего сочувствия родным и близким погибших», — говорится в сообщении. 

Ранее сегодня в Ницце в церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Как стало известно позже, жертвами нападавшего стали три человека: две женщины и один мужчина. Злоумышленника задержали. Власти Франции назвали произошедшее терактом. Еще одно нападение с ножом произошло в городе Авиньон, однако нападавший не успел никому причинить вреда и был застрелен полицией.

Это уже второе за месяц нападение исламистов во Франции, окончившееся человеческими жертвами. 20 октября в пригороде Парижа учитель истории и географии Самюэль пати был убит и обезглавлен 18-летним иммигрантом чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал в соцсетях фото отрезанной головы Пати и угрожал французским властям за якобы оскорбление ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен. Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона.

Ранее по теме: В Ницце мужчина с ножом напал на людей около церкви

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных