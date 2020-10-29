Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Ницце

Ранее сегодня в Ницце в церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Как стало известно позже, жертвами нападавшего стали три человека: две женщины и один мужчина. Злоумышленника задержали. Власти Франции назвали произошедшее терактом. Еще одно нападение с ножом произошло в городе Авиньон, однако нападавший не успел никому причинить вреда и был застрелен полицией.