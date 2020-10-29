Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Ницце
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с терактом в Ницце, сообщает пресс-служба Кремля.
«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина. Глава государства подчеркнул, что для борьбы с терроризмом необходимы усилия всего международного сообщества.
«Президент Российской Федерации также подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции, и передал слова самого искреннего сочувствия родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня в Ницце в церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Как стало известно позже, жертвами нападавшего стали три человека: две женщины и один мужчина. Злоумышленника задержали. Власти Франции назвали произошедшее терактом. Еще одно нападение с ножом произошло в городе Авиньон, однако нападавший не успел никому причинить вреда и был застрелен полицией.
Это уже второе за месяц нападение исламистов во Франции, окончившееся человеческими жертвами. 20 октября в пригороде Парижа учитель истории и географии Самюэль пати был убит и обезглавлен 18-летним иммигрантом чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал в соцсетях фото отрезанной головы Пати и угрожал французским властям за якобы оскорбление ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен. Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона.