В Ницце мужчина с ножом напал на людей около церкви

В Ницце около церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб и несколько человек получили ранения. Источник телеканала сообщает о трех погибших.