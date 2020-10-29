Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Ницце мужчина с ножом напал на людей около церкви

Ведомости

В Ницце около церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб и несколько человек получили ранения. Источник телеканала сообщает о трех погибших.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем аккаунте в Twitter сообщил, что злоумышленник был задержан. Также мэр города назвал происходящее терактом.

Полиция Ниццы в своем Twitter призвала жителей не пугаться взрывов, которые будут происходить при разминировании в районе Нотр-Дам, и не посещать этот район.

Газета Figaro и агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщают о трех погибших, это две женщины и один мужчина. Уточняется, что женщина и мужчина погибли в церкви, второй удалось добежать до бара, где она погибла.

Ницца уже становилась местом атаки исламистов. 14 июля 2016 г. здесь в результате теракта погибли 86 человек: террорист сбивал их на грузовике.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных