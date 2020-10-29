В Ницце мужчина с ножом напал на людей около церкви
В Ницце около церкви Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб и несколько человек получили ранения. Источник телеканала сообщает о трех погибших.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем аккаунте в Twitter сообщил, что злоумышленник был задержан. Также мэр города назвал происходящее терактом.
Полиция Ниццы в своем Twitter призвала жителей не пугаться взрывов, которые будут происходить при разминировании в районе Нотр-Дам, и не посещать этот район.
Газета Figaro и агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщают о трех погибших, это две женщины и один мужчина. Уточняется, что женщина и мужчина погибли в церкви, второй удалось добежать до бара, где она погибла.
Ницца уже становилась местом атаки исламистов. 14 июля 2016 г. здесь в результате теракта погибли 86 человек: террорист сбивал их на грузовике.