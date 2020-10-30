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В Омске задержали росгвардейцев по делу о взятках и хранению наркотиков

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В Омске задержали троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, сообщил СКР по Омской области. Двоим сотрудникам предъявлено обвинение, они арестованы. Командира взвода обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, он под домашним арестом.

По данным следователей, сотрудники получали взятки от наркоторговцев в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Росгвардейцы были задержаны 23 октября с поличным сотрудниками ФСБ после получения 25 тыс. руб. от местного жителя.

В ходе обыска в гараже командира взвода следователи нашли несколько свертков с наркотическими веществами, общей массой около 70 грамм, которые ранее, как считают следователи, были изъяты сотрудниками Росгвардии у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных