В Омске задержали росгвардейцев по делу о взятках и хранению наркотиков

В Омске задержали троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, сообщил СКР по Омской области. Двоим сотрудникам предъявлено обвинение, они арестованы. Командира взвода обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, он под домашним арестом.