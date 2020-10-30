В Омске задержали росгвардейцев по делу о взятках и хранению наркотиков
В Омске задержали троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, сообщил СКР по Омской области. Двоим сотрудникам предъявлено обвинение, они арестованы. Командира взвода обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, он под домашним арестом.
По данным следователей, сотрудники получали взятки от наркоторговцев в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Росгвардейцы были задержаны 23 октября с поличным сотрудниками ФСБ после получения 25 тыс. руб. от местного жителя.
В ходе обыска в гараже командира взвода следователи нашли несколько свертков с наркотическими веществами, общей массой около 70 грамм, которые ранее, как считают следователи, были изъяты сотрудниками Росгвардии у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.