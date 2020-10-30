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Эксперт оценила возможность проникновения в Россию нового вида коронавируса

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Новый вид коронавируса 20A.EU1, ранее обнаруженный в Европе швейцарскими и испанскими учеными, на данный момент не выявлен в России, заявила эволюционный генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт.

«На данный момент мы не видим, чтобы вариант 20A.EU1 распространился на Россию. У нас есть около 100 примеров случаев заражения коронавирусом из России в сентябре, но ни один из них не является частью варианта, который мы идентифицируем», — сказала она «РИА Новостям». Эксперт добавила, что, возможно, данный вид коронавируса просто не был отобран в России, но есть и вероятность его полного отсутствия в стране. 

Проникнет 20A.EU1 в Россию или нет, зависит от числа прибывших в государство из стран Европы путешественников, пояснила Ходкрофт. Также важно, проводится ли там, откуда люди приезжают, тестирования на вирус и введен ли в тех местах карантин.

29 октября Базельский университет со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании сообщили об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1, который появился летом и за последние два месяца распространился по Европе. По оценкам экспертов, на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Его нашли также и в других странах. Однако информации о том, является ли он более заразным, чем SARS-CoV-2, нет.

11 марта этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса в мире пандемией. Наибольший прирост заболеваемости наблюдался в разных странах мира в весенний период, летом статистика снизилась. Однако в августе показатели числа заболевших вновь стали увеличиваться. 24 сентября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сообщила, что в некоторых странах Европы наблюдается большее число случаев заражения коронавирусом, чем во время пика пандемии в марте, и предупредила, что кризис «не остался позади».

По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в мире 29 октября превысил 536 000 человек. Всего за время пандемии в мире вирус выявлен у 45 млн человек. Из них более 1,1 млн заразившихся умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных