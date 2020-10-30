Суд вынес приговор бывшему мэру Евпатории Филонову
Железнодорожный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, сообщает ТАСС со ссылкой на решение, которое озвучила представитель суда Оксана Тарасенко журналистам. На заседание из-за мер по коронавирусу были допущены только участники процесса.
«Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев», — сказала Тарасенко. По ее словам, Филонов также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год и шесть месяцев. Представитель суда уточнила, что суд признал Филонова виновным по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Адвокат Филонова Александр Вольвач заявил агентству о несогласии с решением суда. «Мы просили оправдательный приговор. Любой другой приговор считаем незаконным», — подчеркнул он, отметив, что принимать решение о подаче апелляции на приговор будет сам Филонов. «Мы с ним будем видеться в понедельник или вторник. Решение за ним, будем согласовывать позицию», — добавил адвокат.
Филонов был задержан в апреле 2019 г. после обысков в здании городской администрации и у него дома. Он руководил администрацией Евпатории с ноября 2014 г. 2 апреля 2019 г. он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как уточнял «Интерфакс», Макаревич — отец гражданской жены Филонова.