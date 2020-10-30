Суд вынес приговор бывшему мэру Евпатории Филонову

Филонов был задержан в апреле 2019 г. после обысков в здании городской администрации и у него дома. Он руководил администрацией Евпатории с ноября 2014 г. 2 апреля 2019 г. он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как уточнял «Интерфакс», Макаревич — отец гражданской жены Филонова.