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Суд вынес приговор бывшему мэру Евпатории Филонову

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Железнодорожный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, сообщает ТАСС со ссылкой на решение, которое озвучила представитель суда Оксана Тарасенко журналистам. На заседание из-за мер по коронавирусу были допущены только участники процесса.

«Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев», — сказала Тарасенко. По ее словам, Филонов также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год и шесть месяцев. Представитель суда уточнила, что суд признал Филонова виновным по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Адвокат Филонова Александр Вольвач заявил агентству о несогласии с решением суда. «Мы просили оправдательный приговор. Любой другой приговор считаем незаконным», — подчеркнул он, отметив, что принимать решение о подаче апелляции на приговор будет сам Филонов. «Мы с ним будем видеться в понедельник или вторник. Решение за ним, будем согласовывать позицию», — добавил адвокат.

Филонов был задержан в апреле 2019 г. после обысков в здании городской администрации и у него дома. Он руководил администрацией Евпатории с ноября 2014 г. 2 апреля 2019 г. он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как уточнял «Интерфакс», Макаревич — отец гражданской жены Филонова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных