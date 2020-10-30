В этом году в Центральной России предотвратили пять терактов
Пять терактов предотвращены на территории Центрального федерального округа в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
«Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах округа.
По его словам, в первом полугодии 2020 г. выявлено более 16 000 нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 6000 лиц.
Патрушев призвал губернаторов усилить контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности таких объектов.
Ранее секретарь Совбеза сообщал, что силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.