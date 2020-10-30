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В этом году в Центральной России предотвратили пять терактов

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Пять терактов предотвращены на территории Центрального федерального округа в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах округа.

По его словам, в первом полугодии 2020 г. выявлено более 16 000 нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 6000 лиц. 

Патрушев призвал губернаторов усилить контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности таких объектов.

Ранее секретарь Совбеза сообщал, что силовики предотвратили три теракта на Дальнем Востоке с января 2019 г. по август 2020 г. Он отметил, что в июле 2019 г. был одобрен комплекс мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и территорий, в результате чего на Дальнем Востоке не было допущено ни одного теракта.

Ранее по теме: ФСБ пресекла деятельность террористов в Карачаево-Черкессии и Дагестане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных