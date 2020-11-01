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Американские ученые обнаружили новое смертельное заболевание

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Исследователи из Национального института здоровья в США обнаружили новое заболевание, которое возникает у мужчин и может привести к смерти в 40% случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые выявили у 25 мужчин соматические мутации в более 50% гемопоэтических стволовых клеток. Синдром, получивший название VEXAS, сопровождается образованием тромбов, кожном и легочной воспалением, а также лихорадкой.

По словам одного из авторов статьи Дэна Кастнера, пациенты, у которых диагностирован VEXAS, не поддаются каким-либо видам лечения, включая химиотерапию. Заболевание встречается только у мужчин в зрелом возрасте, ученые это связывают с возникновением мутации в X-хромосоме. Наличие двух X-хромосом у женщин, возможно, позволяет преодолеть мутацию и обеспечить защитный эффект, считают ученые.

29 октября Базельский университет со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании сообщил об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1, который появился летом и за последние два месяца распространился по Европе. По оценкам экспертов, на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Его нашли также и в других странах. Однако информации о том, является ли он более заразным, чем SARS-CoV-2, нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных