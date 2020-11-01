Американские ученые обнаружили новое смертельное заболевание

29 октября Базельский университет со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании сообщил об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1, который появился летом и за последние два месяца распространился по Европе. По оценкам экспертов, на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Его нашли также и в других странах. Однако информации о том, является ли он более заразным, чем SARS-CoV-2, нет.