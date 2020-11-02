В России предложили компенсировать траты на платные тесты на коронавирус

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал изданию, что зараженные коронавирусом и члены их семей вынуждены сдавать тесты на коронавирус в платных клиниках из-за очередей в государственных поликлиниках в две-три недели. Согласно требованиям Роспотребнадзора, те, кто живет вместе с зараженным коронавирусом, должны сдать тест на вирус. Если коронавирус у них не обнаружится, им не нужно будет соблюдать карантин. Самим зараженным после болезни нужно сделать два контрольных теста на коронавирус, без которых им не закроют больничный.