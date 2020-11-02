В России предложили компенсировать траты на платные тесты на коронавирус
Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать из бюджета расходы на платные тесты на коронавирус инфицированным вирусом и их родственникам. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обращения организаций в Совет безопасности и к главному санитарному врачу Анне Поповой.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал изданию, что зараженные коронавирусом и члены их семей вынуждены сдавать тесты на коронавирус в платных клиниках из-за очередей в государственных поликлиниках в две-три недели. Согласно требованиям Роспотребнадзора, те, кто живет вместе с зараженным коронавирусом, должны сдать тест на вирус. Если коронавирус у них не обнаружится, им не нужно будет соблюдать карантин. Самим зараженным после болезни нужно сделать два контрольных теста на коронавирус, без которых им не закроют больничный.
Шелищ добавил, что возмещать расходы на платные тесты мог бы Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Для этого пациенты могли бы предоставлять чеки об оплате тестов, отметил он.
В аппарате Зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, который возглавляет комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, и в пресс-службе ФОМС не ответили на запрос издания. В Роспотребнадзоре заявили, что рассмотрят предложение, как только оно официально поступит в ведомство.