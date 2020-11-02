Ученые сравнили уровень смертности от коронавируса в богатых и бедных странах
Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что в странах с высоким уровнем дохода населения уровень летальности от коронавируса может составлять около 1,15%, в странах с низким уровнем дохода — около 0,23%, говорится на сайте колледжа. Уровень летальности показывает долю умерших от общего числа заболевших коронавирусом.
В исследовании поясняется, что население стран с низким уровнем дохода более молодое, тогда как в странах с высокими доходами отмечается большая концентрация пожилых людей.
Ученые изучили результаты 175 исследований и 10 исследований антител для обновления оценок уровня летальности. Из исследования убрали некоторые ограничения предыдущих оценок летальности, которые основывались на данных ранних стадий эпидемии и не учитывали неточность тестов на антитела, время с момента заражения до момента появления антител к коронавирусу, которые можно определить в крови, смертность и ослабление антител.
По данным исследователей, риск смерти от коронавируса удваивается примерно каждые восемь лет жизни. Для людей младше 40 лет уровень летальности составляет 0,1%, для людей старше 80 лет — больше 5%.