Ученые сравнили уровень смертности от коронавируса в богатых и бедных странах

Ученые изучили результаты 175 исследований и 10 исследований антител для обновления оценок уровня летальности. Из исследования убрали некоторые ограничения предыдущих оценок летальности, которые основывались на данных ранних стадий эпидемии и не учитывали неточность тестов на антитела, время с момента заражения до момента появления антител к коронавирусу, которые можно определить в крови, смертность и ослабление антител.