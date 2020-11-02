Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Ученые сравнили уровень смертности от коронавируса в богатых и бедных странах

Ведомости

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что в странах с высоким уровнем дохода населения уровень летальности от коронавируса может составлять около 1,15%, в странах с низким уровнем дохода — около 0,23%, говорится на сайте колледжа. Уровень летальности показывает долю умерших от общего числа заболевших коронавирусом.  

В исследовании поясняется, что население стран с низким уровнем дохода более молодое, тогда как в странах с высокими доходами отмечается большая концентрация пожилых людей.

Ученые изучили результаты 175 исследований и 10 исследований антител для обновления оценок уровня летальности.  Из исследования убрали некоторые ограничения предыдущих оценок летальности, которые основывались на данных ранних стадий эпидемии и не учитывали неточность тестов на антитела, время с момента заражения до момента появления антител к коронавирусу, которые можно определить в крови, смертность и ослабление антител. 

По данным исследователей, риск смерти от коронавируса удваивается примерно каждые восемь лет жизни. Для людей младше 40 лет уровень летальности составляет 0,1%, для людей старше 80 лет — больше 5%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных