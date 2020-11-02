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В Минске в ходе протестов 1 ноября задержали 300 человек

Ведомости

В Белоруссии в воскресенье, 1 ноября, зафиксировано 13 протестных акций. В ходе массовых мероприятиях в Минске и Минском районе были задержаны около 300 человек, сообщила пресс-служба МВД страны.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в других регионах протестные акции «не имели существенного распространения», а количество их участников было не более 10 человек.

Самая многочисленная акция стартовала возле Минского часового завода. Это было шествие, анонсированное как «Дзяды. Марш против террора», отмечает пресс-служба, добавляя, что акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. По данным МВД, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих на тротуар, после чего движение было восстановлено. Позднее разрозненные группы протестующих прибыли в урочище Куропаты. А в районе Логойского тракта они использовали самодельное взрывное устройство. 

Протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».

Ранее по теме: В Минске начались задержания протестующих и стрельба в воздух

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных