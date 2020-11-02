В Минске в ходе протестов 1 ноября задержали 300 человек
В Белоруссии в воскресенье, 1 ноября, зафиксировано 13 протестных акций. В ходе массовых мероприятиях в Минске и Минском районе были задержаны около 300 человек, сообщила пресс-служба МВД страны.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в других регионах протестные акции «не имели существенного распространения», а количество их участников было не более 10 человек.
Самая многочисленная акция стартовала возле Минского часового завода. Это было шествие, анонсированное как «Дзяды. Марш против террора», отмечает пресс-служба, добавляя, что акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. По данным МВД, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих на тротуар, после чего движение было восстановлено. Позднее разрозненные группы протестующих прибыли в урочище Куропаты. А в районе Логойского тракта они использовали самодельное взрывное устройство.
Протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».