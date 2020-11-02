В Минске в ходе протестов 1 ноября задержали 300 человек

Самая многочисленная акция стартовала возле Минского часового завода. Это было шествие, анонсированное как «Дзяды. Марш против террора», отмечает пресс-служба, добавляя, что акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. По данным МВД, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих на тротуар, после чего движение было восстановлено. Позднее разрозненные группы протестующих прибыли в урочище Куропаты. А в районе Логойского тракта они использовали самодельное взрывное устройство.