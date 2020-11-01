Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Минске начались задержания протестующих и стрельба в воздух

Ведомости

В Минске начали задерживать участников протестного марша, сообщает портал Tut.by.

Жесткие задержания проходят преимущественно на проспекте Независимости, по которому сейчас движется колонна демонстрантов. Очевидцы сообщают о людях в форме, вооруженных автоматическим и гладкоствольным оружием. По информации портала, задержания также начались в Витебске и Гродно.

Как отмечает корреспондент ТАСС, бойцы ОМОНа сделали несколько предупредительных выстрелов на проспекте Независимости в воздух после того, как к кордону силовиков подошла колонна протестующих. Агентство также сообщило о задержании своего корреспондента, которого затем отпустили после проверки документов.

Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила в комментарии «РИА Новости» информацию о задержаниях, о стрельбе в воздух у ведомства нет информации, добавила она.

Ранее сегодня СМИ и очевидцы сообщили о бронеавтомобилях с установленными на крыше пулеметами на улицах Минска.

Как отмечал Tut.by, в Минске перед очередной акцией протеста зафиксированы проблемы с интернетом, закрыты станции метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».

В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились оппозиция, страны Евросоюза и США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.

Ранее по теме: Белорусы не выполнили задачу Светланы Тихановской

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных