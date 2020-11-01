В Минске начались задержания протестующих и стрельба в воздух
В Минске начали задерживать участников протестного марша, сообщает портал Tut.by.
Жесткие задержания проходят преимущественно на проспекте Независимости, по которому сейчас движется колонна демонстрантов. Очевидцы сообщают о людях в форме, вооруженных автоматическим и гладкоствольным оружием. По информации портала, задержания также начались в Витебске и Гродно.
Как отмечает корреспондент ТАСС, бойцы ОМОНа сделали несколько предупредительных выстрелов на проспекте Независимости в воздух после того, как к кордону силовиков подошла колонна протестующих. Агентство также сообщило о задержании своего корреспондента, которого затем отпустили после проверки документов.
Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила в комментарии «РИА Новости» информацию о задержаниях, о стрельбе в воздух у ведомства нет информации, добавила она.
Ранее сегодня СМИ и очевидцы сообщили о бронеавтомобилях с установленными на крыше пулеметами на улицах Минска.
Как отмечал Tut.by, в Минске перед очередной акцией протеста зафиксированы проблемы с интернетом, закрыты станции метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».
В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко, и добавил, что властям «отступать некуда».
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились оппозиция, страны Евросоюза и США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы.